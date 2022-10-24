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Шелия: неважно, будут ли еврокубки, «Ахмат» должен быть как можно выше в таблице РПЛ

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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о задачах команды на сезон-2022/23 в Российской премьер-лиге.
Шелия: неважно, будут ли еврокубки, «Ахмат» должен быть как можно выше в таблице РПЛ
  • РИА Новости

«Мы — профессиональные футболисты и должны выполнять свою работу качественно и ответственно, побеждать, набирать очки. А будет ли по итогам сезона Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций, неважно. При любом раскладе «Ахмат» должен оказаться как можно выше в таблице», — цитирует Шелию «Матч ТВ».

По его словам, команда чувствует себя психологически лучше, когда находится в верхней части таблицы.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Торпедо».

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