Ташуев: матч с «Торпедо» получился крайне тяжёлым

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Торпедо».

«Матч получился крайне тяжёлым. У нас линия обороны была соткана из ниток буквально. Некоторые игроки не готовы физически играть до конца, были проблемы. Удачно сыграл Шелия, молодец», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

По его словам, футболисты «Ахмата» могли забивать больше мячей, были моменты, в целом он рад, что игроки проявили характер.

Встреча, которая проходила в Грозном, завершилась со счётом 1:0. В составе хозяев забитым мячом отметился Мохамед Конате на 41-й минуте.

«Ахмат» с 23 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом».