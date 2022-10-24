Аршавин: регион не допустит того, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу Первой лиги

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о шансах казанского «Рубина» вернуться в Российскую премьер-лигу.

«Сейчас все ожидали, что «Рубин» уверенно займёт первое место в Первой лиге, но пока этого не происходит. Мне трудно сказать, с чем это связано, но я думаю, что регион не допустит того, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу», — цитирует Аршавина Sport24.

По его словам, в последних играх «Рубин» приходит в себя. При этом Аршавин отметил, что казанский клуб не должен находиться в нижней части таблицы.

После 15-го тура первенства Первой лиги подопечные Слуцкого набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Александр Арбузов заявил, что по иску полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева отсудил 300 тыс. рублей за просрочку ремонта квартиры.