Дзагоев отсудил 300 тысяч рублей за просрочку ремонта квартиры

Пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Александр Арбузов заявил, что по иску полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева отсудил 300 тыс. рублей за просрочку ремонта квартиры.

«Требования удовлетворены частично, с ответчицы взысканы неустойка за просрочку исполнения обязательств по договору в размере 200 тыс. рублей, компенсация морального вреда в 10 тыс. рублей и штраф в 105 тыс. рублей», — приводит слова Арбузова РИА «Новости Спорт».

В мае 32-летний россиянин по взаимному согласию расторг контракт с ЦСКА, за который играл с 2008 года, и перешёл в казанский клуб.

В составе армейцев Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок России и три раза — Суперкубок страны. За сборную России полузащитник провёл 59 матчей и забил девять мячей.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, при каких условиях Дзагоев может покинуть казанский клуб.