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Дзагоев отсудил 300 тысяч рублей за просрочку ремонта квартиры

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Пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Александр Арбузов заявил, что по иску полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева отсудил 300 тыс. рублей за просрочку ремонта квартиры.
Дзагоев отсудил 300 тысяч рублей за просрочку ремонта квартиры
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Требования удовлетворены частично, с ответчицы взысканы неустойка за просрочку исполнения обязательств по договору в размере 200 тыс. рублей, компенсация морального вреда в 10 тыс. рублей и штраф в 105 тыс. рублей», — приводит слова Арбузова РИА «Новости Спорт».

В мае 32-летний россиянин по взаимному согласию расторг контракт с ЦСКА, за который играл с 2008 года, и перешёл в казанский клуб.

В составе армейцев Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок России и три раза — Суперкубок страны. За сборную России полузащитник провёл 59 матчей и забил девять мячей.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, при каких условиях Дзагоев может покинуть казанский клуб.

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