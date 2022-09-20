Яровинский назвал условие ухода Дзагоева из «Рубина»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, при каких условиях полузащитник Алан Дзагоев может покинуть казанский клуб.

«Если он получит из-за рубежа достойный вариант, который его невероятно устроит, мы пойдём навстречу и отпустим его. Это факт», — цитирует Яровинского Metaratings.ru.

20 мая 32-летний футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. 2 сентября казанский клуб объявил о подписании Дзагоева до конца сезона-2022/23.

«Рубин» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков. «Волгарь» находится на восьмой строчке (15 очков).

Ранее сообщалось, что Дзагоев забил дебютный мяч за «Рубин».