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Яровинский назвал условие ухода Дзагоева из «Рубина»

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, при каких условиях полузащитник Алан Дзагоев может покинуть казанский клуб.
Яровинский назвал условие ухода Дзагоева из «Рубина»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если он получит из-за рубежа достойный вариант, который его невероятно устроит, мы пойдём навстречу и отпустим его. Это факт», — цитирует Яровинского Metaratings.ru.

20 мая 32-летний футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. 2 сентября казанский клуб объявил о подписании Дзагоева до конца сезона-2022/23.

«Рубин» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков. «Волгарь» находится на восьмой строчке (15 очков).

Ранее сообщалось, что Дзагоев забил дебютный мяч за «Рубин».

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