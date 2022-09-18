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Дзагоев забил дебютный мяч за «Рубин»

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Хавбек «Рубина» Алан Дзагоев забил свой первый гол за казанский клуб в матче десятого тура Первой лиги с астраханским «Волгарём».
Дзагоев забил дебютный мяч за «Рубин»
  • AP

Бывший полузащитник ЦСКА открыл счёт в матче на 33-й минуте.

На данный момент в матче перерыв.

«Рубин» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков. «Волгарь» находится на восьмой строчке (15 очков).

20 мая 32-летний футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. 2 сентября казанский клуб объявил о подписании Дзагоева до конца сезона-2022/23.

Ранее тренер «Рубина» Олег Веретенников оценил дебют Дзагоева в матче с «Аланией».

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