Веретенников — о дебюте Дзагоева за «Рубин»: Алан достаточно качественно провёл время на поле

Тренер «Рубина» Олег Веретенников оценил дебют полузащитника казанской команды Алана Дзагоева в матче с «Аланией».

«Дзагоев достаточно качественно провёл то время, которое был на поле», — приводит слова Веретенникова официальный сайт клуба.

Казанский клуб на стадионе «Ак Барс Арена» сыграл с владикавказской «Аланией» вничью 2:2.

В составе «Рубина» мячи забили Виталий Лисакович (52-я минута), Илья Самошников (65-я). У «Алании» отличились Ислам Машуков (82-я, пенальти), Хетаг Кочиев (88-я).

Алан Дзагоев вышел на поле с первых минут матча. Экс-полузащитник московского ЦСКА был заменён на 64-й минуте.

«Рубин» (13 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Алания» (15) располагается на третьей позиции.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил дебют Дзагоева за команду из столицы Татарстана в матче чемпионата России по футболу в Первой лиге.