Веретенников — о дебюте Дзагоева за «Рубин»: Алан достаточно качественно провёл время на поле
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«Дзагоев достаточно качественно провёл то время, которое был на поле», — приводит слова Веретенникова официальный сайт клуба.
Казанский клуб на стадионе «Ак Барс Арена» сыграл с владикавказской «Аланией» вничью 2:2.
В составе «Рубина» мячи забили Виталий Лисакович (52-я минута), Илья Самошников (65-я). У «Алании» отличились Ислам Машуков (82-я, пенальти), Хетаг Кочиев (88-я).
Алан Дзагоев вышел на поле с первых минут матча. Экс-полузащитник московского ЦСКА был заменён на 64-й минуте.
«Рубин» (13 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Алания» (15) располагается на третьей позиции.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил дебют Дзагоева за команду из столицы Татарстана в матче чемпионата России по футболу в Первой лиге.