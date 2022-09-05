Слуцкий — о дебюте Дзагоева за «Рубин»: он игрок высокого уровня

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил дебют полузащитника Алана Дзагоева за команду из столицы Татарстана в матче чемпионата России по футболу в Первой лиге.

«Алан не играл четыре месяца в футбол. Более того, всего несколько тренировок провёл в общей группе. Даже по сегодняшним 60 с небольшим минутам видно, что это игрок высокого уровня», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Казанский клуб на стадионе «Ак Барс Арена» сыграл с владикавказской «Аланией» вничью 2:2.

В составе «Рубина» мячи забили Виталий Лисакович (52-я минута), Илья Самошников (65-я). У «Алании» отличились Ислам Машуков (82-я, пенальти), Хетаг Кочиев (88-я).

Алан Дзагоев вышел на поле с первых минут матча. Экс-полузащитник московского ЦСКА был заменён на 64-й минуте.

«Рубин» (13 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Алания» (15) располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что Дзагоев дебютирует за «Рубин» в матче с «Аланией».