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Дзагоев дебютирует за «Рубин» в матче с «Аланией»

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Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев попал в стартовый состав казанской команды на матч Первой лиги с «Аланией».
Дзагоев дебютирует за «Рубин» в матче с «Аланией»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

С первых минут в составе «Рубина» на поле выйдут Дюпин, Самошников, Тесленко, Грицаенко, Али Аднан, Мусаев, Дзагоев, Зотов, Горбунов, Безруков и Лисакович.

20 мая 32-летний футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. 2 сентября казанский клуб объявил о подписании Дзагоева до конца сезона-2022/23.

«Рубин» покинул РПЛ по окончании сезона‑2021/22.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер Алана Дзагоева в «Рубин».

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