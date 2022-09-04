Дзагоев дебютирует за «Рубин» в матче с «Аланией»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев попал в стартовый состав казанской команды на матч Первой лиги с «Аланией».

С первых минут в составе «Рубина» на поле выйдут Дюпин, Самошников, Тесленко, Грицаенко, Али Аднан, Мусаев, Дзагоев, Зотов, Горбунов, Безруков и Лисакович.

20 мая 32-летний футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. 2 сентября казанский клуб объявил о подписании Дзагоева до конца сезона-2022/23.

«Рубин» покинул РПЛ по окончании сезона‑2021/22.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер Алана Дзагоева в «Рубин».