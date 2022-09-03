военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Слуцкий: Дзагоев может принести огромную пользу «Рубину»

Короткая ссылка
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер Алана Дзагоева в казанский клуб.
Слуцкий: Дзагоев может принести огромную пользу «Рубину»
  • РИА Новости

«Дзагоев — опытнейший футболист, он играл в национальной сборной, в еврокубках, забивал голы лучшим командам мира. Уверен, что игрок с таким мастерством сможет принести огромную пользу нашей команде», — заявил Слуцкий в эфире YouTube-канала казанской команды.

20 мая 32-летний футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. 2 сентября казанский клуб объявил о подписании Дзагоева до конца сезона-2022/23.

Хавбек провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

«Рубин» покинул РПЛ по окончании сезона‑2021/22.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход бывшего игрока ЦСКА Дзагоева в «Рубин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить