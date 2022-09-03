Слуцкий: Дзагоев может принести огромную пользу «Рубину»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер Алана Дзагоева в казанский клуб.

«Дзагоев — опытнейший футболист, он играл в национальной сборной, в еврокубках, забивал голы лучшим командам мира. Уверен, что игрок с таким мастерством сможет принести огромную пользу нашей команде», — заявил Слуцкий в эфире YouTube-канала казанской команды.

20 мая 32-летний футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. 2 сентября казанский клуб объявил о подписании Дзагоева до конца сезона-2022/23.

Хавбек провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

«Рубин» покинул РПЛ по окончании сезона‑2021/22.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход бывшего игрока ЦСКА Дзагоева в «Рубин».