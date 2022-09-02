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Гаджиев считает, что Дзагоев мог бы продолжать играть в РПЛ

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход бывшего полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева в казанский «Рубин».
Гаджиев считает, что Дзагоев мог бы продолжать играть в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Думаю, Алан Дзагоев смог бы играть на уровне РПЛ. Но чтобы говорить однозначно, нужно понимать, в каком физическом состоянии он находится. Для него единственным лимитирующим фактором всегда было здоровье. Возможно, решение перейти в «Рубин» действительно связано с фигурой Леонида Слуцкого. У них сложились хорошие отношения — вместе работали в ЦСКА, сборной России», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев назвал Спартака Гогниева тренером, способным поставить интересную игру в атаке.

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