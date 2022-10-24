Кварацхелия — о победе над «Ромой»: молодцы, ребята, продолжаем в том же духе

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Ромой» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

«+3 важных очка. Молодцы, ребята. Продолжаем в том же духе!» — написал Кварацхелия в своих социальных сетях.

Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась победой гостей со счётом 1:0. В составе «Наполи» голом отметился Виктор Осимхен на 81-й минуте.

После 11 туров «Наполи» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Рома» с 22 очками располагается на пятой строчке.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином». Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи». Грузин принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт полузащитника с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Наполи».