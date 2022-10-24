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Моуринью: поздравляю «Наполи», хотя и чувствую, что победа не была заслуженной

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Наполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Я поздравляю «Наполи», хотя и чувствую, что победа не была заслуженной. Также поздравляю свою команду с тем, что она не заслуживала поражения, хоть и проиграла», — цитирует Моуринью Football Italia.

Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась победой гостей со счётом 1:0. В составе «Наполи» голом отметился Виктор Осимхен на 81-й минуте.

После 11 туров «Наполи» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Рома» с 22 очками располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Лацио» в гостях нанёс поражение «Аталанте» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

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