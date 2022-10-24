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Конте доволен игрой «Тоттенхэма» в матче с «Ньюкаслом»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Ньюкасла» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Я очень разочарован, потому что в матче против МЮ, я думаю, мы заслужили поражение… Сегодня мы начали очень хорошо, вратарь «Ньюкасла» сделал два потрясающих сейва, и мы создали моменты, чтобы выйти вперёд», — цитирует Конте пресс-служба клуба.

Игра на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эдди Хау. В составе «Ньюкасла» мячи забили Каллум Уилсон (31-я минута), Мигель Альмирон (40-я). У «Тоттенхэма» отличился Гарри Кейн (54-я).

«Тоттенхэм» с 23 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 21 очком занимает четвёртую строчку.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан может пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы.

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