L’Équipe: Варан может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан может пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы, сообщает L’Équipe.

По информации источника, 29-летний француз повредил мышцы задней поверхности бедра в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Челси» (1:1).

В нынешнем сезоне Варан принял участие в 11 матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ.