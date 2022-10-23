L’Équipe: Варан может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы
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По информации источника, 29-летний француз повредил мышцы задней поверхности бедра в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Челси» (1:1).
В нынешнем сезоне Варан принял участие в 11 матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ.