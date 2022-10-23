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Мелёшин подтвердил информацию о продлении контракта со «Спартаком»

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Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о ситуации с продлением контракта со столичным клубом.
Мелёшин подтвердил информацию о продлении контракта со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Информация о том, что я летом продлил контракт? Это правда. Верно ли, что на три года? Это не важно. Главное, что играю в «Спартаке», — цитирует Мелёшина «Матч ТВ».

При этом он не стал говорить, кто инициировал продление договора.

По сообщениям СМИ, 18-летний форвард летом подписал новое соглашение со «Спартаком» сроком на три года на улучшенных условиях.

«Спартак» на своём поле в матче 14-го тура РПЛ нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Мелёшин забил один из мячей.

Мелёшин дебютировал за «Спартак» 30 августа в матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» и сразу принёс команде победу — 1:0. Нападающий является сыном четырёхкратного чемпиона России в составе «Спартака» Алексея Мелёшина.

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал разгромную победу над «Химками».

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