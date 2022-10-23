Салихова: Абаскаль превратил «Спартак» в непредсказуемый трансформер
- РИА Новости
«Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак» — трансформер. Максимально атакующий. Маслов прошёл длинный путь восстановления и наконец забил в ворота противника», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Она выразила надежду, что «Спартак» в полной боевой готовности продолжит показывать красивый и результативный футбол.
«Скорее бы вернулись все травмированные, чтобы было больше всевозможных вариаций состава», — добавила Салихова.
«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я).
«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в РПЛ.