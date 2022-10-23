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Салихова: Абаскаль превратил «Спартак» в непредсказуемый трансформер

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичного клуба.
Салихова: Абаскаль превратил «Спартак» в непредсказуемый трансформер
  • РИА Новости

«Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак» — трансформер. Максимально атакующий. Маслов прошёл длинный путь восстановления и наконец забил в ворота противника», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Она выразила надежду, что «Спартак» в полной боевой готовности продолжит показывать красивый и результативный футбол.

«Скорее бы вернулись все травмированные, чтобы было больше всевозможных вариаций состава», — добавила Салихова.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в РПЛ.

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