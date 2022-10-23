Юран сообщил о переговорах с двумя клубами РПЛ

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран подтвердил, что, скорее всего, в ближайшее время возглавит клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Да, у меня два варианта с клубами РПЛ. Вчера с одним клубом переговорил, на этой неделе будут переговоры ещё с одним клубом. Тогда и приму решение окончательно», — цитирует Юрана Sport24.

При этом он не подтвердил, что получал предложение возглавить московский «Локомотив».

За свою карьеру специалист дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог подмосковному клубу остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны. Также Юран работал тренером «СКА-Хабаровск», «Зоркого» из Красногорска, калининградской «Балтики».

Ранее Юран заявил, что не знает о возможном назначении на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».