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В «Спартаке» отреагировали на слова Аршавина, что его сыну в Москве промыли мозги

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слова бывшего нападающего петербургского «Зенита» Андрея Аршавина о его сыне в академии московского клуба.
В «Спартаке» отреагировали на слова Аршавина, что его сыну в Москве промыли мозги
  • РИА Новости

«Аршавин сказал, что его сыну в «Спартаке» промыли мозги? Это его слова. Мы можем только приветствовать, что потомки талантливых футболистов выбирают правильные цвета», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию 22 октября заявил, что его сыну Арсению «промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец».

Напомним, в академию «Спартака» мальчика отдала бывшая жена Аршавина Юлия Барановская. Арсений вывел одного из футболистов красно-белых на матч 29-го тура РПЛ с «Зенитом» в сезоне-2021/22. 

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин назвал тройку фаворитов в борьбе за следующий «Золотой мяч».

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