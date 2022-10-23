В «Спартаке» отреагировали на слова Аршавина, что его сыну в Москве промыли мозги

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слова бывшего нападающего петербургского «Зенита» Андрея Аршавина о его сыне в академии московского клуба.

«Аршавин сказал, что его сыну в «Спартаке» промыли мозги? Это его слова. Мы можем только приветствовать, что потомки талантливых футболистов выбирают правильные цвета», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию 22 октября заявил, что его сыну Арсению «промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец».

Напомним, в академию «Спартака» мальчика отдала бывшая жена Аршавина Юлия Барановская. Арсений вывел одного из футболистов красно-белых на матч 29-го тура РПЛ с «Зенитом» в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин назвал тройку фаворитов в борьбе за следующий «Золотой мяч».