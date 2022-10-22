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Аршавин: следующими претендентами на «Золотой мяч» станут Мбаппе, Неймар и Холанд

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Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал тройку фаворитов в борьбе за следующий «Золотой мяч».

«Думаю, расклад такой: Килиан Мбаппе, Неймар, Эрлинг Холанд», — приводит слова Аршавина Sport24.

17 октября форвард «Реала» Карим Бензема впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне футболист в составе мадридской команды выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Карим получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.

Ранее полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна прокомментировал победу Бензема в голосовании за «Золотой мяч».

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