Аршавин: следующими претендентами на «Золотой мяч» станут Мбаппе, Неймар и Холанд
«Думаю, расклад такой: Килиан Мбаппе, Неймар, Эрлинг Холанд», — приводит слова Аршавина Sport24.
17 октября форвард «Реала» Карим Бензема впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне футболист в составе мадридской команды выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Карим получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.
Ранее полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна прокомментировал победу Бензема в голосовании за «Золотой мяч».