Вальбуэна считает, что Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»

Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна прокомментировал победу нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в голосовании за «Золотой мяч».

«Я рад за Бензема, он это заслужил. В жизни мы должны быть честными. Я всегда разделял вещи, происходящие на футбольном поле и вне его. Он провёл потрясающий сезон», — цитирует Вальбуэна Goal.

Напомним, что в ноябре 2021 года Бензема был признан виновным в соучастии в попытке шантажа. Следствие подозревало французского футболиста в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, которые угрожали выложить в интернет видеозапись интимного характера с участием Матьё.

Из-за этой ситуации оба футболиста не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема не вызывался в национальную команду до 2021 года.

17 октября французский футболист впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне Бензема в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Карим получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал получение Бензема «Золотого мяча».