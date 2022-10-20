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Дешам считает, что «Золотой мяч» Бензема является победой всего французского футбола

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал получение нападающим «Реала» Каримом Бензема «Золотого мяча».

«Это нечто невероятное для него и его семьи. Помимо титулов, завоёванных коллективно, это высшая индивидуальная награда. Это также победа французского футбола», — приводит слова Дешама GFFN.

Он также подчеркнул, что французский форвард выиграл данную награду не только благодаря индивидуальным качествам, но и с помощью товарищей по клубу и сборной.

17 октября Бензема впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне 34-летний нападающий в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Игрок защищает цвета королевского клуба с 2009 года.

Ранее Бензема признался, что мог перейти в «Барселону».

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