Дешам считает, что «Золотой мяч» Бензема является победой всего французского футбола

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал получение нападающим «Реала» Каримом Бензема «Золотого мяча».

«Это нечто невероятное для него и его семьи. Помимо титулов, завоёванных коллективно, это высшая индивидуальная награда. Это также победа французского футбола», — приводит слова Дешама GFFN.

Он также подчеркнул, что французский форвард выиграл данную награду не только благодаря индивидуальным качествам, но и с помощью товарищей по клубу и сборной.

17 октября Бензема впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне 34-летний нападающий в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Игрок защищает цвета королевского клуба с 2009 года.

Ранее Бензема признался, что мог перейти в «Барселону».