Бензема признался, что мог перейти в «Барселону»
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«В тот период со мной контактировали несколько клубов. Среди них я могу назвать «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Барселону». Но я выбрал «Реал», — цитирует Бензема издание Onda Cero.
17 октября Бензема впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне 34-летний нападающий в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Игрок защищает цвета королевского клуба с 2009 года.
Ранее Массимо Каррера прокомментировал вручение «Золотого мяча» Бензема.