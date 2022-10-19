Бензема признался, что мог перейти в «Барселону»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, что мог стать игроком «Барселоны».

«В тот период со мной контактировали несколько клубов. Среди них я могу назвать «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Барселону». Но я выбрал «Реал», — цитирует Бензема издание Onda Cero.

17 октября Бензема впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне 34-летний нападающий в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Игрок защищает цвета королевского клуба с 2009 года.

Ранее Массимо Каррера прокомментировал вручение «Золотого мяча» Бензема.