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Каррера — о «Золотом мяче» Бензема: он заслужил награду

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вручение «Золотого мяча» форварду «Реала» Кариму Бензема.
Каррера — о «Золотом мяче» Бензема: он заслужил награду
  • AP
  • © Aurelien Meunier

«Бензема заслужил награду. Он был лучшим игроком на протяжении многих лет: забивает голы, помогает команде и технически очень силён. Карим — лидер, который вернул «Реал» на победный путь», — цитирует Карреру «Чемпионат».

17 октября игрок впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне футболист в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Карим получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.

Ранее бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о вручении «Золотого мяча» Бензема.

 

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