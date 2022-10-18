Каррера — о «Золотом мяче» Бензема: он заслужил награду

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вручение «Золотого мяча» форварду «Реала» Кариму Бензема.

«Бензема заслужил награду. Он был лучшим игроком на протяжении многих лет: забивает голы, помогает команде и технически очень силён. Карим — лидер, который вернул «Реал» на победный путь», — цитирует Карреру «Чемпионат».

17 октября игрок впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне футболист в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Карим получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.

Ранее бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о вручении «Золотого мяча» Бензема.