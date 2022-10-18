Юран — о Бензема: наконец «Золотой мяч» дали по заслугам

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о вручении «Золотого мяча» форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема.

«Выбор Бензема напрашивался. Карим каждый сезон подтверждает свою роль: ведущий игрок в мадридском «Реале», достаточно забивает на протяжении многих лет. Стабильно держит свой уровень. До этого Левандовски заслужил, но не получил «Золотой мяч». Наконец теперь дают награду по заслугам», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что французский форвард для данной награды является достойным выбором.

17 октября игрок впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне футболист в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Карим получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.

Ранее сообщалось, что Бензема завершит карьеру в «Реале».