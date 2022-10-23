Сборная России не выступит на юношеском чемпионате мира по боксу

Сборные России и Белоруссии по боксу отказались от участия в молодёжном чемпионате мира.

Как сообщается на официальном сайте Международной ассоциации бокса (IBA), причиной такого решения стали временные и логистические ограничения, связанные с подготовкой боксёров.

Напомним, что молодёжный чемпионат мира по боксу пройдёт с 14 по 26 ноября в Ла-Нусии (Испания).

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что российские боксёры примут участие в чемпионате мира 2023 года с флагом и гимном своей страны.