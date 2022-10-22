Российские боксёры будут участвовать в ЧМ-2023 под флагом и гимном своей страны
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«Уже в мае 2023 года в Ташкенте будет проходить чемпионат мира среди мужчин, нам официально решением Международной ассоциации бокса (IBA) от 5 октября 2022 года разрешено в нём участвовать. И не просто участвовать, а представлять флаг и гимн своей страны», — цитирует Кириенко ТАСС.
5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о решении IBA допустить россиян до соревнований.