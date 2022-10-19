Президент МОК: не стоит смешивать ситуацию на Украине и Федерацию бокса

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о решении Международной ассоциации бокса (IBA) допустить россиян до соревнований.

«Сравнивать ситуацию на Украине с ситуацией в IBA — это не то, что мы должны иметь в виду», — заявил Бах.

Совет директоров IBA 5 октября проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу. Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.