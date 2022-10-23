Пруцев назвал некрасивым поступок Гайича в дерби ЦСКА — «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал решение защитника ЦСКА Милана Гайича продолжить игру в моменте с первым голом в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Роман вёл мяч, мы сыграли с ним в стенку. И тут все футболисты ЦСКА стали кричать: «Выбей мяч, выбей!» Зобнин пробежал ещё метра два и остановился, поднял руки. Но Гайич подхватил мяч и побежал. По-моему, поступок некрасивый. Пытались объяснить ситуацию арбитру, но он сказал, что не надо было мяч оставлять: либо выбей, либо продолжай игру», — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» и завершилась со счётом 2:2.

После 13 туров РПЛ красно-белые набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-синие с 25 очками располагаются на четвёртой строчке.

Ранее ЦСКА выступил с заявлением по поводу дисквалификации Федотова и Абаскаля.