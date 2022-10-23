Узнать больше

Ферстаппен рассказал о последней встрече с Матешицем

Короткая ссылка
Двукратный чемпион мира пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о последней встрече с владельцем команды Дитрихом Матешицем.
Ферстаппен рассказал о последней встрече с Матешицем
  • Gettyimages.ru

«Мне посчастливилось увидеться с ним несколько недель назад. То, что мы обсуждали, сделало этот день особенным ещё тогда, а теперь эта последняя встреча стала ещё более глубокой. Весть о его смерти тяжело принять», — цитирует Ферстаппена Motorsport.

Он добавил, что запомнит своего руководителя как человека с мягким характером. Он отметил, что функционер заботился о своих сотрудниках.

22 октября Дитрих Матешиц ушёл из жизни в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Предприниматель владел 49% акций компании Red Bull.

Ранее сообщалось, что у владельца Red Bull возникли серьёзные проблемы со здоровьем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить