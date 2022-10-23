Ферстаппен рассказал о последней встрече с Матешицем

Двукратный чемпион мира пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о последней встрече с владельцем команды Дитрихом Матешицем.

«Мне посчастливилось увидеться с ним несколько недель назад. То, что мы обсуждали, сделало этот день особенным ещё тогда, а теперь эта последняя встреча стала ещё более глубокой. Весть о его смерти тяжело принять», — цитирует Ферстаппена Motorsport.

Он добавил, что запомнит своего руководителя как человека с мягким характером. Он отметил, что функционер заботился о своих сотрудниках.

22 октября Дитрих Матешиц ушёл из жизни в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Предприниматель владел 49% акций компании Red Bull.

Ранее сообщалось, что у владельца Red Bull возникли серьёзные проблемы со здоровьем.