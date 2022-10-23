Лаксальт назвал Яшина легендой мирового футбола

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о легендарном вратаре бело-голубых Льве Яшине.

«Это великолепно. Этот цвет дал хороший результат нам, болельщикам «Динамо», это останется в памяти. Яшин — легенда всего футбола, не только «Динамо», — цитирует Лаксальта ТАСС.

В матче 14-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Локомотив» со счётом 3:1. Футболисты вышли в форме, посвящённой Льву Яшину.

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 12 лет проиграл три домашних матча подряд в РПЛ.