«Локомотив» впервые за 12 лет проиграл три домашних матча подряд в РПЛ

«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

Таким образом, красно-зелёные впервые с 2010 года проиграли три домашних матча подряд в РПЛ. Клуб также потерпел пять поражений в последних шести играх.

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров рассказал, чего не хватило команде в матче с «Динамо».