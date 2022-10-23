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Армянский боец Петросян сломал ногу на турнире UFC 280

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Армянский боец смешанного стиля Армен Петросян сообщил, что сломал ногу на турнире UFC 280.
Армянский боец Петросян сломал ногу на турнире UFC 280
  • Gettyimages.ru

«Ногу сломал, но бой выиграл», — написал боец.

В рамках турнира Петросян встречался с американцем Эй Джеем Добсоном. Поединок завершился победой армянского спортсмена единогласным решением судей.

Напомним, что в главном событии вечера россиянин Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее глава UFC рассказал, что ему сказал Нурмагомедов в октагоне после победы Махачева.

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