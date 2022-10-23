В «Локомотиве» рассказали о трансферной политике клуба в зимнее окно

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о целях клуба в зимнее трансферное окно.

«Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академий», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

8 октября клуб покинули главный тренер команды Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн. В настоящий момент командой руководит Андрей Фёдоров.

СМИ сообщают, что главным кандидатом на пост наставника «Локомотива» является Михаил Галактионов.

После 14-го тура РПЛ железнодорожники с 12 очками занимают 14-е место.

Ранее в «Локомотиве» отреагировали на слова Дмитрия Баринова, обвинившего одноклубников в безразличии.