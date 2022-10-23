В «Локомотиве» отреагировали на слова Баринова, обвинившего одноклубников в безразличии

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о словах капитана команды Дмитрия Баринова после матча 14-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Да, есть различные мнения — внутри коллектива капитан иногда высказывается. Конечно, лучше это делать в раздевалке. Баринов — очень яркий и эмоциональный человек», — цитирует Нагорных «Чемпионат».

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 12 лет проиграл три домашних матча подряд в РПЛ.