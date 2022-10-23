«Челси» не может победить МЮ в АПЛ уже десять матчей
Игра завершилась вничью — 1:1.
Этот результат стал уже седьмой ничьей в последних десяти матчах между командами, ещё три игры завершились победой МЮ. Таким образом, «Челси» не может обыграть клуб из Манчестера на протяжении десяти матчей.
«Челси» с 21 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. МЮ с 20 очками располагается на пятой позиции.
Ранее сообщалось, что МЮ готов отпустить Криштиану Роналду бесплатно из-за отсутствия интереса к нему.