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«Челси» не может победить МЮ в АПЛ уже десять матчей

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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра завершилась вничью — 1:1.

Этот результат стал уже седьмой ничьей в последних десяти матчах между командами, ещё три игры завершились победой МЮ. Таким образом, «Челси» не может обыграть клуб из Манчестера на протяжении десяти матчей.

«Челси» с 21 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. МЮ с 20 очками располагается на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что МЮ готов отпустить Криштиану Роналду бесплатно из-за отсутствия интереса к нему.

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