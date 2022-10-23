Круглый стол по вопросу Fan ID должен состояться на следующей неделе

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, когда пройдёт круглый стол по вопросу Fan ID.

«Уже в самое ближайшее время состоится круглый стол. Встреча будет проходить в формате брифинга: вопрос — ответ. Думаю, что мероприятие состоится уже на следующей неделе», — цитирует Свищёва «РБ Спорт».

5 октября президент РФС Александр Дюков сообщил, что обсуждается возможность сделать получение паспорта болельщика дистанционным путём.

Согласно закону проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что общее собрание клубов планируется провести в середине ноября.