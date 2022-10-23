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О’Мэлли — о бое с Яном: он несколько раз очень хорошо попал и потряс меня

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Американец Шон О'Мэлли высказался о победе над россиянином Петром Яном на турнире UFC 280.

«Ян несколько раз очень хорошо попал и потряс меня. Я всегда тренируюсь для боя по правилам ММА и ожидаю всего. Был готов для борьбы и войны на протяжении 15 минут», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что планировал закончить бой с Яном раньше.

О’Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280.

На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У О’Мэлли 16 побед, одно поражение.

Ранее российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина высказала мнение, что американский спортсмен Шон О’Мэлли не выиграл у Петра Яна.

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