Мохнаткина: после боя просто опустошение, О’Мэлли точно не выиграл у Яна

Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина высказала мнение, что американский спортсмен Шон О’Мэлли не выиграл у Петра Яна.

«После боя просто опустошение. И в голове такое: «Это что вообще было?» Надо отдать должное сопернику, он был хорошо готов, дал хороший бой Пете, но он точно не выиграл», — цитирует Мохнаткину «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что российский боец многое сделал в бою с О’Мэлли. По её словам, поединок должен был закончиться в пользу Яна.

О’Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280.

На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У О’Мэлли 16 побед, одно поражение.

Ранее сообщалось, что Ян не сможет оспорить исход боя против О'Мэлли.