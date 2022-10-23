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Мохнаткина: после боя просто опустошение, О’Мэлли точно не выиграл у Яна

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Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина высказала мнение, что американский спортсмен Шон О’Мэлли не выиграл у Петра Яна.

«После боя просто опустошение. И в голове такое: «Это что вообще было?» Надо отдать должное сопернику, он был хорошо готов, дал хороший бой Пете, но он точно не выиграл», — цитирует Мохнаткину «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что российский боец многое сделал в бою с О’Мэлли. По её словам, поединок должен был закончиться в пользу Яна.

О’Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280.

На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У О’Мэлли 16 побед, одно поражение.

Ранее сообщалось, что Ян не сможет оспорить исход боя против О'Мэлли.

 

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