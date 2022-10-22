Йоканович — о матче с «Локомотивом»: доволен как качеством игры, так и результатом

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура чемпионата России.

«Мы показали сегодня хороший футбол. Команда играла агрессивно, ребята показали характер, нам понадобилось время, чтобы вернуться в игру после быстрого гола соперников. Доволен как качеством игры, так и результатом», — приводит слова Йокановича «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

В составе «Динамо» мячи забили Фёдор Смолов (33-я минута, пенальти), Арсен Захарян (63-я), Даниил Фомин (90+3, пенальти). У «Локомотива» отличился Франсуа Камано (1-я).

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее тренер «Локомотива» Фёдоров рассказал, чего не хватило команде в матче с «Динамо».