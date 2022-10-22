Вяльбе — об отстранении российских лыжников: после пламенной речи Баха надежд не было
- РИА Новости
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«Месяц назад я была на заседании технических комитетов FIS, разговаривала с представителями других стран — не все были за то, чтобы продлить наше отстранение. Но после пламенной речи Томаса Баха в Сеуле стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдёт», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».
Член совета FIS от Швеции Матс Орьес 22 октября сообщил, что российские спортсмены не примут участия в международных соревнованиях в новом сезоне.
FIS уже отстраняла российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
Напомним, что Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее FIS подтвердила отстранение российских лыжников до конца сезона-2022/23.