FIS подтвердила отстранение российских лыжников до конца сезона-2022/23

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о том, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Совет FIS принял решение с учётом честности соревнований FIS и обеспечением безопасности всех участников, а также в связи с рекомендациями МОК продлить своё решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях под эгидой федерации», — говорится в заявлении.

Член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) от Швеции Матс Орьес 22 октября сообщил, что российские спортсмены не примут участия в международных соревнованиях в новом сезоне.

FIS уже отстраняла российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Напомним, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение FIS не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23.