Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев прокомментировал победу в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над Малкольмом Гордоном из Канады.

«Получилось сложнее, чем я ожидал. Десять лет разницы между нами. Это мой первый бой в UFC за полгода. У меня лучшая команда, у меня просто невероятная поддержка», — цитирует бойца «Чемпионат».

Мокаев дал понять, что чувствует себя очень комфортно в борьбе, поэтому у него не было никаких проблем в поединке с канадцем.

«Я уверен, что моё выступление поможет мне сразиться с соперником рейтингом повыше. Хочу обратиться ко всему Северному Кавказу. Сейчас тяжёлая обстановка, желаю всем здоровья и терпения», — сказал боец.

22-летний Мокаев нанёс поражение на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) Гордону. В концовке третьего раунда российский боец успешно вышел на болевой приём и завершил поединок.

Ранее Ислам Махачев заявил, что хочет превзойти достижения Хабиба Нурмагомедова.