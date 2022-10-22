Мокаев — о победе над Гордоном: получилось сложнее, чем я ожидал
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«Получилось сложнее, чем я ожидал. Десять лет разницы между нами. Это мой первый бой в UFC за полгода. У меня лучшая команда, у меня просто невероятная поддержка», — цитирует бойца «Чемпионат».
Мокаев дал понять, что чувствует себя очень комфортно в борьбе, поэтому у него не было никаких проблем в поединке с канадцем.
«Я уверен, что моё выступление поможет мне сразиться с соперником рейтингом повыше. Хочу обратиться ко всему Северному Кавказу. Сейчас тяжёлая обстановка, желаю всем здоровья и терпения», — сказал боец.
22-летний Мокаев нанёс поражение на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) Гордону. В концовке третьего раунда российский боец успешно вышел на болевой приём и завершил поединок.
Ранее Ислам Махачев заявил, что хочет превзойти достижения Хабиба Нурмагомедова.