Аршавин — о матче между ЦСКА и «Спартаком»: смотрел без звука

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился эмоциями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком».

«Я смотрел без звука — телек был вдали. В принципе, нормальный матч, в котором была интрига. Сначала ЦСКА выглядел здорово, но потом «Спартак» забил, и ЦСКА пришлось отыгрываться», — цитирует Аршавина Sport24.

По его мнению, в матче хорошо проявил себя нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. При этом Аршавин также отметил игру Александра Соболева и Квинси Промеса.

ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее Аршавин назвал условие, при котором «Зенит» станет чемпионом РПЛ.