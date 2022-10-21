Аршавин: если всё будет стабильно в мире и в «Зените», они станут чемпионами РПЛ

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал условие, при котором санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Понятно, что «Зенит» — главный фаворит, и он это доказывает. Но мы живём в такое неспокойное время, может произойти всякое. Но если всё будет стабильно в мире и у сине-бело-голубых, они станут чемпионами», — цитирует Аршавина «Комсомольская правда».

Петербургская команда с 33 очками лидирует в чемпионате, столичный «Спартак» занимает второе место (26), у ЦСКА (25) — третье.

Матч 14-го тура чемпионата России по футболу между сине-бело-голубыми и «Сочи» пройдёт 24 октября в 20:00 мск на стадионе «Газпром Арена».

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе восстановления от травмы нападающего Матео Кассьерры.