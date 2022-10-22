Оганесян рассказал, возможен ли его переход в сборную Армении по футболу

Вингер «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о возможном переходе в сборную Армении.

«На данный момент смену гражданства не рассматриваю», — цитирует Оганесяна Metaratings.ru.

Также футболист рассказал, что спокойно относится к людям, которые хотят сменить гражданство.

21-летний вингер перешёл на правах аренды из «Спартака» в «Оренбург» в июле 2022 года. Футболист также известен по выступлениям за юношеские сборные России. В нынешнем сезоне Оганесян провёл 12 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин прокомментировал возможный переход в сборную футболистов, имеющих на данный момент российское гражданство.