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Оганесян рассказал, возможен ли его переход в сборную Армении по футболу

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Вингер «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о возможном переходе в сборную Армении.
Оганесян рассказал, возможен ли его переход в сборную Армении по футболу
  • РИА Новости

«На данный момент смену гражданства не рассматриваю», — цитирует Оганесяна Metaratings.ru.

Также футболист рассказал, что спокойно относится к людям, которые хотят сменить гражданство. 

21-летний вингер перешёл на правах аренды из «Спартака» в «Оренбург» в июле 2022 года. Футболист также известен по выступлениям за юношеские сборные России. В нынешнем сезоне Оганесян провёл 12 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин прокомментировал возможный переход в сборную футболистов, имеющих на данный момент российское гражданство.

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