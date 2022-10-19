Тренер сборной Кыргызстана Крестинин сообщил, что один из российских футболистов думает о смене гражданства

Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин прокомментировал возможный переход в сборную футболистов, имеющих на данный момент российское гражданство.

«Скрывать нечего, текущая ситуация в России вносит свои изменения в выбор игроков. Есть конкретный пример одного футболиста, выступающего в России, у которого позиция не просто пошатнулась, а изменилась», — приводит слова Крестинина Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что не станет называть имя футболиста.

24 сентября российская сборная в контрольной встрече переиграла Киргизию со счётом 2:1.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее хавбек «Крыльев Советов» Александр Коваленко выразил надежду, что товарищеские матчи национальной команды с Боснией и Ираном состоятся.