Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко надеется, что матчи сборной России с Боснией и Ираном состоятся
- РИА Новости
«Буду работать, чтобы вызвали в сборную. Надеюсь, что матчи с Боснией и Ираном состоятся», — цитирует Александра Коваленко «Матч ТВ».
Команда Валерия Карпина должна провести товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины 19 ноября в Санкт-Петербурге.
24 сентября российская сборная в контрольной встрече переиграла Киргизию со счётом 2:1.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеских матчах сборной России.