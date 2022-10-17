Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко надеется, что матчи сборной России с Боснией и Ираном состоятся

Хавбек «Крыльев Советов» Александр Коваленко выразил надежду, что товарищеские матчи национальной команды с Боснией и Ираном состоятся.

«Буду работать, чтобы вызвали в сборную. Надеюсь, что матчи с Боснией и Ираном состоятся», — цитирует Александра Коваленко «Матч ТВ».

Команда Валерия Карпина должна провести товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины 19 ноября в Санкт-Петербурге.

24 сентября российская сборная в контрольной встрече переиграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеских матчах сборной России.