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Колосков: сборной России лучше всего сыграть с Францией или Англией

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеских матчах сборной России.

«Лучше всего сыграть со сборной Франции или Англии, но вряд ли это получится. Сейчас никто не доступен. Пока, кроме Киргизии, никого, к сожалению, нет», — цитирует Sport24 Колоскова.

Команда Валерия Карпина должна провести товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины 19 ноября в Санкт-Петербурге.

24 сентября российская сборная в контрольной встрече переиграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее Футбольный союз Боснии перенёс заседание, на котором планировалось обсудить возможный матч с Россией на 31 октября.

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