Венгерский журналист: «Ференцварош» не может себе позволить купить Дзюбу из-за его зарплаты

Венгерский журналист Ласло Борсос прокомментировал возможный переход нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в «Ференцварош».

«Было бы интересно возродить дуэт Станислава Черчесова и Артёма Дзюбы с чемпионата мира — 2018. Однако венгерский клуб не может позволить себе этого футболиста из-за его зарплаты», — цитирует Борсоса Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1». В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Адану» пять матчей и забил один мяч.

Ранее Борсос рассказал, почему нападающий «Ариса» Александр Кокорин не перейдёт в «Ференцварош».